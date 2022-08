FC Bayern: Stimmen zum Auftaktsieg gegen Eintracht Frankfurt

Der FC Bayern setzt bereits am ersten Bundesliga-Spieltag ein großes Ausrufezeichen und gewinnt deutlich bei Eintracht Frankfurt. Die Stimmen zur Macht-Demonstration.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: „Man malt sich vieles aus, aber die erste Halbzeit war schon herausragend. In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas Fahrt herausgenommen. Wir haben elf Tore in zwei Spielen geschossen und das gibt mir ein gutes Gefühl. Wir haben überlegt, wie wir Lewandowski ersetzen wollen. Wir haben viele wendige Spieler und das ist ekelig zu verteidigen. Sadio ist sehr gut angekommen, er ist sehr selbstlos.“ (BERICHT: Eintracht-Fans stürmen Platz)

„Er hat ein schönes Tor erzielt. Beim 6:1 haben wir super kombiniert. Jamal bekommt in dieser Situation eine Fairness-Medaille, weil er stehen bleibt und nicht direkt hinfällt. Sonst hätte es Elfmeter gegeben. Ich bin sehr zufrieden und mich freut die Energie innerhalb der Mannschaft. Das war in der vergangenen Saison nicht immer so. Deswegen freue ich mich sehr darüber und kann das etwas genießen.“