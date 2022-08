Bundesliga: Eintracht-Fans stürmen in der Halbzeit den Platz gegen den FC Bayern

Kurz darauf stieg weißer Pyronebel auf, der so dicht in der Luft hing, dass Torhüter Kevin Trapp beim Freistoß von Josua Kimmich zum 0:1 in der 5. Minute schlechte Sicht hatte.

Platzsturm in der Pause

Doch auch in den zweiten 45 Minuten gingen stets Pyro-Leuchten – so auch beim FC Bayern in der Gästekurve - an. Die Frankfurter Anhänger unterstützten die Eintracht zwar auch lautstark bis zum Ende der Partie. Doch die diversen Ausfälle trübten das Bild beim Debakel, das das Team (1:6) auf dem Platz erlebte.