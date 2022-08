Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Bayern 1:6 - Tor-Feuerwerk zum Auftakt!

Der FC Bayern zündet zum Auftakt in die neue Saison ein echtes Tor-Feuerwerk. Eintracht Frankfurt erlebt einen Abend zum Vergessen.

Die große Bayern-Show zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison!

Der deutsche Rekordmeister hat Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in dessen Stadion auch ohne Robert Lewandowski mit 6:1 (5:0) nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen.

„Man malt sich vieles aus, aber die erste Halbzeit war schon herausragend“, sagte FCB-Trainer Julian Nagelsmann nach dem Abpfiff bei Sat1: „ Wir haben elf Toren in zwei Spielen geschossen und das gibt mir ein gutes Gefühl. Wir haben wir überlegt, wie wir Lewandowski ersetzen wollen. Wir haben viele wendige Spieler und das ist ekelig zu verteidigen.“

Nach nur sechs Minuten erzielte Joshua Kimmich mit einem direkten Freistoß das erste Tor der neuen Spielzeit, nur wenige Minuten später legte Benjamin Pavard nach (10.). In der wilden Anfangsphase hatte dann die Eintracht in Person von Tuta die Chance auf den Anschluss, doch der Abwehrspieler scheiterte an der Latte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)