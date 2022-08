FC Bayern: Sadio Mané feiert besondere Bundesliga-Premiere

Sadio Mané hat keine lange Eingewöhnungszeit in der neuen Liga gebraucht und bereits in der 29. Minute seinen ersten Saisontreffer für den FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt erzielt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Serge Gnabry erhielt auf der linken Seite den Ball, chippte ihn in die Mitte zu seinem neuen Sturmkollegen, der das Leder aus etwa fünf Metern ins Tor köpfte.

Damit gelang ihm ein Auftakt nach Maß. Der Senegalese ist der erste Spieler seit zehn Jahren, der in seinen ersten beiden Pflichtspielen für den FC Bayern trifft (Mané war auch im Supercup erfolgreich). Zuletzt war dies Mario Mandzukic 2012/13 gelungen.

Lahm lobt Königstransfer Mané

Die Bayern-Legende freute es zugleich, dass so ein Spieler nach Deutschland gewechselt ist: „Es ist schön, dass so jemand in die Liga gekommen ist."