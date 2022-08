FC Bayern: Thomas Müller schreibt Geschichte und zieht mit FCB-Legende gleich

Thomas Müller steht für den FC Bayern beim Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Startformation und absolviert sein 416. Spiel in der Bundesliga. (LIVETICKER: Eintracht Frankfurt - FC Bayern ab 20.30 Uhr)

Zwölf Spiele muss Müller noch absolvieren, um an Namensvetter Gerd Müller vorbeizuziehen. Er stand demnach in seiner Karriere in 427 Partien für die Bayern in der Bundesliga auf dem Platz.