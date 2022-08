De Ligt: Bayerns neuer Abwehrchef muss sich noch gedulden! Was dem Neuzugang noch fehlt

Matthijs de Ligt soll beim FC Bayern zum neuen Abwehrchef heranreifen. In den ersten Wochen liefert der Niederländer Argumente dafür – muss sich aber wohl noch etwas gedulden.

„Ich finde ihn unglaublich wichtig. Alleine was das Coaching angeht, seine Präsenz. Er coacht alles und jede Aktion, nicht nur von sich, auch von anderen“, schwärmte der ehemalige Leipzig-Trainer auf der Pressekonferenz von Neuzugang Matthijs de Ligt.

Kimmich unterstreicht Stellenwert de Ligts

„Es tut uns gut, wenn wir so einen hinten drin haben, der zweikampfstark ist, der organisiert und dazu noch Tore erzielt“, so Kimmich.

Für Ajax Amsterdam konnte de Ligt – für einen Innenverteidiger überraschend – in 117 Spielen immerhin 13 Tore erzielen.

Trotz aller Vorschusslorbeeren will Trainer Nagelsmann dem Defensivspieler die nötige Eingewöhnungszeit geben.

Fitness-Defizite bremsen de Ligt noch aus

„Neue Spieler brauchen auch Zeit, um sich an meine Idee und meinen Spielstil zu gewöhnen. Gerade als Innenverteidiger gibt es auch zwei, drei Verhaltensweisen, an die man sich gewöhnen muss“, so Nagelsmann. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)