Sadio Mané: Würden Liverpool mit FC Bayern "natürlich" schlagen

Sadio Mané spricht über ein Duell mit seinem Ex-Klub Liverpool - und legt sich auf einen klaren Sieger fest. Der neue Superstar des FC Bayern berichtet außerdem von einem Gänsehaut-Moment in der Allianz Arena.

Wie es zu dieser Aussage kam? Mané war in der Champions League 2019 zweimal auf die Bayern getroffen - und nun auf das Duell angesprochen worden.

Vor allem seine Leistung im Achtelfinal-Rückspiel war damals beachtlich gewesen. Bayerns Königstransfer hatte beim 3:1-Erfolg doppelt getroffen. In Erinnerung bleibt sein erstes Tor, bei dem er die gesamte Hintermannschaft der Münchner (inklusive Manuel Neuer) mit feiner Ballannahme, eleganter Drehung und gefühlvollem Heber alt aussehen ließ.

Mané scherzt über Tor gegen Neuer

Ein Tor, an das sich auch Mané gerne zurückerinnert, auch wenn er mittlerweile gemeinsam mit Neuer auf dem Platz steht. „Ich habe gesagt, dass es vielleicht mein bestes Tor war, aber jetzt würde ich sagen, es war mein zweitliebstes Tor, weil Neuer jetzt mein Mitspieler ist.“

Das Bayern-typische Selbstvertrauen hat er also schon intus. Mané hat sich in München ohnehin schnell eingelebt. Woran auch die Fans ihren Anteil hatten, wie er verrät. Denn bei der offiziellen Saisoneröffnung und Kaderpräsentation in der Allianz Arena hatten einige Bayern-Anhänger zu seinen Ehren einen berühmten senegalesischen Song angestimmt.