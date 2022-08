Kanu: Brendel/Hecker auch über 500 m im WM-Finale

Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel und Tim Hecker haben auch über die künftig olympische 500-m-Distanz das WM-Finale erreicht. Das Duo, das in Tokio Olympia-Bronze gewonnen hatte, gewann im kanadischen Halifax im Canadier-Zweier (C2) sein Halbfinale und kämpft somit am Samstag (16.43 Uhr MESZ) um eine Medaille. Am Donnerstag hatten Brendel/Hecker bereits über 1000 m den Finallauf erreicht.