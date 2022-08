AEW: Großes TV-Beben kann dem WWE-Rivalen nachhaltig Schaden - "Überhaupt keine guten Nachrichten"

Der Machtwechsel bei Marktführer WWE ändert auch für Konkurrent All Elite Wrestling die Lage massiv – aber das Jahr 2022 wird für AEW noch aus einem anderen Grund zum Schicksalsjahr.

Die seit 2019 von Milliardärssohn Tony Khan erfolgreich aufgebaute Showkampf-Liga steht vor einem richtungweisenden Herbst: Im Kernmarkt USA läuft der TV-Vertrag der zweiten Kraft im Wrestling aus, das Ergebnis der neuen Verhandlungen wird entscheidend sein, wie konkurrenzfähig AEW in den kommenden Jahren sein wird. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Und was Fans der Promotion beunruhigen muss: Beim aktuellen Fernsehpartner Warner Brothers Discovery gibt es weitreichende Entwicklungen, die nicht unbedingt optimistisch stimmen.

AEW: Nächster TV-Deal für WWE-Konkurrent richtungweisend

Der aktuelle TV-Deal von AEW mit dem Mutterkonzern der Sender TBS und TNT wurde Anfang 2020 abgeschlossen und läuft im kommenden Jahr aus. Die jährlichen Überweisungen an AEW sollen bei etwa 45 Millionen Dollar liegen - weit unter den etwa 400 Millionen, die WWE seit ihren 2018 abgeschlossenen Milliarden-Deals pro Jahr für RAW und SmackDown einstreicht .

AEW hat im vergangenen Jahr nach den Verpflichtungen von CM Punk, Bryan Danielson und Adam Cole trotzdem große Quoten-Erfolge gefeiert und mit seiner Hauptshow Dynamite in der Kernzielgruppe einige Male sogar das langjährige WWE-Flaggschiff RAW getoppt.

Trotzdem steht und fällt für AEW in den kommenden Jahren viel mit der Frage, ob der nächste TV-Deal die finanzielle Feuerkraft erhöhen wird, gerade auch im Hinblick auf den Kampf um kommende Free Agents.

Bleibt das Missverhältnis zwischen WWE und AEW so krass wie bislang oder verschärft sich sogar noch - die nächsten TV-Deal für WWE ab 2024 werden aller Voraussicht nach noch dicker sein -, ist AEW auf Dauer recht klar als Nummer 2 definiert, die im Schatten des Marktführers ihre Nische suchen muss.

Bei Warner Brothers Discovery bebt es gewaltig

„Überhaupt keine guten Neuigkeiten“

In dieser Woche verkündete Warner Discovery rund um die Präsentation seiner aktuellen Quartalsbilanzen neue, einschneidende Maßnahmen: Unter anderem wurde von der Führung um Boss David Zaslav das Ende aller Eigenproduktionen im Bereich Kinder- und Familienunterhaltung vermeldet, das Aus für den Streamingdienst HBO Max sowie auch die spektakuläre Beerdigung des schon fast fertiggestellten Superheldinnen-Films Batgirl mit Hauptdarstellerin Leslie Grace.

Der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer beunruhigte in dieser Woche mit der Einschätzung, dass die aktuellen Entwicklungen für AEW „überhaupt keine guten Neuigkeiten“ seien.

Tony Khan zeigte sich zuletzt voller Zuversicht

Gegen die pessimistische Stimmung stellte sich Ende Mai auch AEW-Chef Khan nach einem Treffen mit der neuen Warner-Discovery-Führung - thematisiert auch in der Aufsehen erregenden Promo-Ansprache des selbst in ungewisser Lage verharrenden Jungstars MJF. Khan sprach nach der Begegnung mit den Warner-Oberen von „spannendsten und berauschendsten Meeting meines Lebens“ und dass er in Bezug auf die Zukunft von AEW „nie ein besseres Gefühl gehabt“ hätte.