Bundesliga: Niko Kovac mit Ratschlag für Marin Pongracic beim VfL Wolfsburg

Wie geht es beim VfL Wolfsburg mit Marin Pongracic weiter? Trainer Niko Kovac hat einen Ratschlag an seinen ins Abseits geratenen Innenverteidiger.

Niko Kovac hat nach wie vor nicht entschieden, wie er mit Marin Pongracic umgehen will.

Zuletzt hatte Pongracic, der in der vergangenen Saison an den BVB ausgeliehen war, nur individuell trainiert: „Ich habe zweimal mit Marin gesprochen. Ich hoffe, dass er die Argumente aufnimmt und für sich selbst die richtige Entscheidung trifft“, sagte Trainer Kovac vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen (VfL Wolfsburg - Werder Bremen ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) über seinen kroatischen Landsmann. Für diese Woche hatte er eine Entscheidung in der Personalie, die immer mehr zum Problemfall wird, angekündigt.