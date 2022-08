Nach Trainingsunfall: EM-Aus für Wasserspringer Rüdiger

Wasserspringer Lars Rüdiger muss wegen eines Trainingsunfalls auf die Teilnahme an der Schwimm-EM in Rom (11. bis 21. August) verzichten.

Wasserspringer Lars Rüdiger muss wegen eines Trainingsunfalls auf die Teilnahme an der Schwimm-EM in Rom (11. bis 21. August) verzichten. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Freitag mitteilte, zog sich der Olympia- und WM-Dritte im Synchronspringen vom 3-m-Brett in der Vorbereitung in der Türkei einen Knochenbruch im Finger zu.