Bundesliga Heute LIVE: Frankfurt vs. FC Bayern im Free-TV, Livestream & Ticker

Frankfurt vs. FC Bayern: Mario Götze und Sadio Mané treffen heute aufeinander © Imago

Die Bundesliga steht in den Startlöchern - und darf am Freitagabend wieder Vollgas geben. Zum Auftakt der 60. Spielzeit empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern zum heißen Tanz zwischen Europa-League-Sieger und Meister.

Bundesliga Heute Live: Frankfurt gegen Bayern im Liveticker

Während die Bayern ihren Titel natürlich verteidigen und damit die elfte Meisterschale in Folge einfahren wollen, geht es für die Eintracht darum, in der Liga ein besseres Gesicht als in der Vorsaison zu zeigen.