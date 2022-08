Nadal muss Comeback verschieben

Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal muss sein Comeback vorerst verschieben. Der 36 Jahre alte Spanier sagte seine Teilnahme am ATP-Mastersturnier in Montreal in der kommenden Woche ab. Die Zeit zur Vorbereitung auf die US Open (ab 29. August) wird damit für den 22-maligen Majorchampion erneut knapper.