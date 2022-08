Deutsches Super-Talent in die MLB! Kult-Klub LA Dodgers verpflichten 17-Jährigen

Tim Fischer kann noch „immer nicht so richtig in Worte fassen“, was er gedacht hat, als sich plötzlich die Tür zu einer großen Karriere öffnete.

Fischer schon länger auf Zettel der Los Angeles Dodgers

„Dem deutschen Baseball mittlerweile entwachsen“

Wenn dieser Tage sein Visum kommt, fliegt Fischer erst mal in eine Akademie der Dodgers in der Dominikanischen Republik.

Geht alles glatt, könnte er im kommenden Frühjahr im Spring Training des Klubs dann zumindest in Sichtweite der Superstars wie Clayton Kershaw an sich arbeiten.

Tim Fischer: „Will Schritt für Schritt gehen“

Fischer sagt, was man in so einem Fall sagt: „Man hat immer eine Vorstellung, wo man sein will. Aber ich will Schritt für Schritt gehen.“