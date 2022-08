La Liga: Robert Lewandowski beim FC Barcelona im Camp Nou von 40.000 frenetisch empfang

Diese Nummer erhält Robert Lewandowski

Barca ist der „perfekte nächste Schritt“

Lewandowski will bei den Katalanen schnellstmöglich in die Rolle eines Führungsspielers hineinwachsen. „Ich möchte in den ersten Spielen der Saison meine besten Fähigkeiten auf dem Platz zeigen und die anderen Akteure dank meiner Erfahrung zu Höchstleistungen anspornen. Ich denke nicht nur an mich, sondern an die Leistung der gesamten Mannschaft“, erklärte der 34-Jährige, der trotz der besonderen Rivalität betonte: „Ich denke nicht an Real Madrid oder Benzema. Er ist ein fantastischer Stürmer, der schon seit Jahren in LaLiga spielt. Für mich ist es wichtig, dass ich gegen Barcelona gut spiele und nicht gegen ihn.“