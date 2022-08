Vorläufiger Spielplan: Alba Berlin eröffnet neue BBL-Saison

Meister Alba Berlin eröffnet die neue Spielzeit in der Basketball Bundesliga am 28. September mit einem Heimspiel gegen die Hamburg Towers.

Der deutsche Meister Alba Berlin eröffnet die neue Spielzeit in der Basketball Bundesliga (BBL) am 28. September mit einem Heimspiel gegen die Hamburg Towers. Das teilte die Liga am Freitag bei der Bekanntgabe des vorläufigen Spielplans der Saison 2022/23 mit.