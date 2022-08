DFB: Bundesministerin Paus fordert gleiche Bezahlung

Am Rande des EM-Endspiels zwischen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und Gastgeber England (1:2 nach Verlängerung) am vergangenen Sonntag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein baldiges Treffen mit DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff angekündigt, in dem es auch um das Thema Equal Pay gehen solle. Dieses ist für kommenden Dienstag in Frankfurt/Main angesetzt.