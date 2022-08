Bundesliga: FC-Trainer Baumgart gibt die Marschroute vor - "Würde schon gern unter die ersten Zehn kommen"

Trainer Steffen Baumgart will mit dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln auch in seiner zweiten Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. „Wir sind gut vorbereitet und können eine gute Saison spielen. Ich würde schon gerne wieder unter die ersten Zehn kommen“, sagte der 50-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Ligaauftakt gegen Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr/Sky).