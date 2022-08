RB Leipzig: "Große Vorfreude" auf Bundesliga-Start

Aus der Niederlage gegen Rekordmeister Bayern München (3:5) habe man „viele Erkenntnisse in allen Bereichen mitgenommen“, sagte Tedesco: „Wir haben eine große Vorfreude, endlich geht es los.“

Ob Neuzugang David Raum in der Partie beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) in der Startelf stehen wird, ließ Tedesco offen.