Bundesliga, Hertha BSC: Stefan Effenbergs düstere Prognose - wichtiges Jahr für Fredi Bobic

Kein Kontakt mit Magath! So plant Schwarz den Hertha-Neuaufbau

Und auch in der Bundesliga stehen schwere Tage bevor. Womöglich auch schwere Wochen oder gar Monate, meint SPORT1 -Experte Stefan Effenberg: „So bitter wie es ist: Die Hertha wird auch diese Saison gegen den Abstieg spielen“, prophezeite der Ex-Nationalspieler in seiner Kolumne bei t-online.de . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Pleite gegen Eintracht Braunschweig zum Auftakt sei „das Schlimmste“ was nach der Relegation passieren konnte. „Das macht den Start extrem kompliziert. Jetzt kommt in der Liga gleich das Derby bei Union auf Hertha zu“, sagte Effenberg: „Und direkt danach Frankfurt, auswärts Gladbach und dann Borussia Dortmund. Das ist schon ein Hammerauftaktprogramm und könnte wieder ein sehr schwieriges Jahr für Berlin werden.“ (Bundesliga: Union Berlin - Hertha BSC, Sa. ab 15.30 Uhr im Liveticker)

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic - am Sonntag zu Gast im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 - werde nun „definitiv am Abschneiden in dieser Saison gemessen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)