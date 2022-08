Corona: Werder zum Auftakt ohne formstarken Schmid

Das Team von Trainer Ole Werner muss in der Partie am Samstag ohne Offensivspieler Romano Schmid auskommen.

Personeller Rückschlag für Werder Bremen am Tag vor dem Bundesliga-Auftaktduell beim VfL Wolfsburg: Das Team von Trainer Ole Werner muss in der Partie am Samstag (15.30 Uhr) ohne Offensivspieler Romano Schmid auskommen. Der 22-jährige Österreicher ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.