„Bundesliga History“ ab Dienstag im Free-TV: SPORT1 startet neues TV-Format

Die großen Momente der Bundesliga-Geschichte und ihre Helden werden ab sofort in „Bundesliga History“ lebendig!

SPORT1 zeigt in Kooperation mit der Deutschen Fußball Liga ab Dienstag, 9. August, das neue Format „Bundesliga History“ im Free-TV, in den SPORT1 Apps und im 24/7-Stream auf SPORT1.de .

Den Auftakt macht am 9. August ab 23:15 Uhr das Drama um das Saisonfinale 1985/1986 zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München: „11 Meter vom Titel entfernt“. Ein verschossener Elfmeter von Michael Kutzop im Duell Werder gegen den FCB am vorletzten Spieltag leitete Bayerns Meister-Wunder am 34. Spieltag ein. Regelsendetermin von „Bundesliga History“ ist dienstags ab 23:15 Uhr.