Dressur-WM: Deutsche Pferde bestehen den Vet-Check

Einen Tag vor Beginn der Dressur-Wettkämpfe im Rahmen der Reit-WM in Herning haben alle vier deutschen Pferde die tierärztliche Verfassungsprüfung, den sogenannten Vet-Check, bestanden. Quantaz (Isabell Werth), Franziskus (Ingrid Klimke), Duke of Britain (Frederic Wandres) und Famoso (Benjamin Werndl) absolvierten die geforderten Gangarten Schritt und Trab problemlos.

Am Samstag beginnt die WM mit dem ersten Teil des Grand Prix, im zweiten Teil am Sonntag fällt die Entscheidung in der Mannschaftswertung. Deutschland ist Titelverteidiger, aber kein Favorit: Diese Rolle hat in Herning Gastgeber Dänemark übernommen.