Schiedsrichterin in Italiens Pokal im Einsatz

Die Partie gilt für die 31-Jährige als Generalprobe in Hinblick auf ihr Debüt in der Serie A.

Die Toskanerin wurde in den Kreis jener Referees aufgenommen, die 2022/23 Spiele der höchsten Liga leiten werden. Ferrieri Caputi sammelte bereits Erfahrung in der Serie B und Serie C und hat in Italien Geschichte geschrieben.