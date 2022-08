Relaunch des SPORT1 Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit neuen Hosts: Kerry Hau und Maureen Luginger liefern alle wichtigen Infos zum Saisonstart des FCB Relaunch des SPORT1 Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit neuen Hosts: Kerry Hau und Maureen Luginger liefern alle wichtigen Infos zum Saisonstart des FCB

SPORT1-Chefreporter Kerry Hau und Maureen Luginger präsentieren den wöchentlichen Podcast Die Bayern-Woche © SPORT1

In dem erfolgreichen Podcast „Die Bayern-Woche“ spricht SPORT1 Chefreporter Kerry Hau mit Maureen Luginger über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft

Ab sofort immer freitags: Erste Folge zur neuen Saison ab heute auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf meinsportpodcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar

Ismaning, 5. August 2022 – Pünktlich zum Saisonstart der Bundesliga ist auch der beliebte SPORT1 Podcast „Die Bayern-Woche“ zurück: Fortan werden SPORT1 Chefreporter Kerry Hau und Maureen Luginger als neue Hosts über die Themen der Woche beim FC Bayern München sprechen und auch immer wieder meinungsstarke Interviewgäste begrüßen. In der Auftaktfolge , die ab sofort auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf meinsportpodcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar ist, gibt es einen Rückblick auf die Supercup-Woche, einen Ausblick auf das Bundesligaeröffnungsspiel in Frankfurt sowie ein Transfer-Update. Auch der Abschied von Stürmerstar Robert Lewandowski ist Thema.

Auftaktfolge zum Saisonstart über Supercup, Spiel in Frankfurt, Transfers und Lewandowski-Abschied

Im SPORT1 Podcast „Die Bayern-Woche“ spricht SPORT1 Chefreporter Kerry Hau mit Maureen Luginger und meinungsstarken Interviewgästen nicht nur über die Themen der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch über seine Insights als Reporter im Fußball-Kosmos. Er liefert wöchentlich Hintergrundinfos – von der Entstehung seiner Storys und Interviews bis hin zu den spannendsten Transfer-Gerüchten und News. In der ersten Folge nach dem Relaunch gibt es zunächst einen Rückblick auf den Supercup und den Leistungen von Neuzugang Sadio Mane und Youngster Jamal Musiala. Zudem wird auf den Saisonstart in Frankfurt vorausgeblickt: Wie schlägt sich der mit spektakulären Transfers verstärkte Kader? Abschließend geben Kerry Hau und Maureen Luginger auch noch ein Transfer-Update in Bezug auf Konrad Laimer und sprechen über den Abschied von Robert Lewandowski. Die neue Ausgabe von „Die Bayern-Woche“ ist ab heute auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf meinsportpodcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September 2019 gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasst neben dem Podcast „Die Bayern-Woche“ viele weitere Formate, die auf SPORT1.de und in der SPORT1 App sowie auf meinsportpodcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar sind.

Um das Thema Fußball in all seinen Facetten geht es unter anderem in den Podcasts „Lieber Fußball“ von SPORT1 Kolumnist Tobias Holtkamp, „Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin“ von Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer sowie „Fever Pit‘ch“ von SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Zudem gehören zur SPORT1 Podcast-Familie der BVB-Podcast „Die Dortmund-Woche“ von Patrick Berger und Oliver Müller sowie der Fußballtrainer-Podcast „Leadertalk“ mit Mounir Zitouni.

Anderen Sportarten widmen sich unter anderem der Darts-Podcast „Checkout“, der Tennis-Podcast „Cross Court“, der eSports-Podcast „Flex Pick“, der „Volleytalk“ und der Wrestling-Podcast „Heelturn“. Darüber hinaus gehören auch die Podcast-Versionen der TV-Sendungen „Der STAHLWERK Doppelpass“, „Rudi Brückner – Der Talk am Montag“ und „AvD Motor & Sport Magazin“ zur SPORT1 Podcast-Welt. Weitere Infos zu den Podcasts und alle bereits veröffentlichten Folgen zum Nachhören gibt es auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.

