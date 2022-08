FC Bayern: SPORT1-Podcast "Die Bayern-Woche" mit Kerry Hau und Maureen Luginger

In der Auftaktfolge, die ab sofort auf SPORT1.de , in der SPORT1 App sowie auf meinsportpodcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar ist, gibt es einen Rückblick auf die Supercup-Woche, einen Ausblick auf das Bundesligaeröffnungsspiel in Frankfurt sowie ein Transfer-Update. Auch der Abschied von Stürmerstar Robert Lewandowski ist Thema.

Auftaktfolge zu Bayern-Transfers und Lewandowski-Abschied

In der ersten Folge nach dem Relaunch gibt es zunächst einen Rückblick auf den Supercup und den Leistungen von Neuzugang Sadio Mané und Youngster Jamal Musiala. Zudem wird auf den Saisonstart in Frankfurt vorausgeblickt: Wie schlägt sich der mit spektakulären Transfers verstärkte Kader?

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Um das Thema Fußball in all seinen Facetten geht es unter anderem in den Podcasts „Lieber Fußball“ von SPORT1 Kolumnist Tobias Holtkamp, „Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin“ von Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer sowie „Fever Pit‘ch“ von SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Zudem gehören zur SPORT1 Podcast-Familie der BVB-Podcast „Die Dortmund-Woche“ von Patrick Berger und Oliver Müller sowie der Fußballtrainer-Podcast „Leadertalk“ mit Mounir Zitouni.