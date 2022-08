Poker News: Wall Street sucht Pokerspieler

Vanessa Selbst heuert Pokerspieler für die Wall Street an

Dass Poker und Trading viele Parallelen haben, wenn es um die Fähigkeiten der Beteiligten geht, ist weit diskutiert. Über die letzten Jahre haben viele Pokerspieler den Schritt an die Börse oder in die Krypto-Welt gewagt, um ihre analytischen Skills dort einzusetzen.

Am bekanntesten ist dabei wahrscheinlich eine der erfolgreichsten weiblichen Pokerspielerinnen aller Zeiten, Vanessa Selbst. Diese hatte sich schon vor einer Weile dem Poker abgewandt und eine Karriere an der Wall Street gestartet.

Battle of Malta Online und Live

Die Battle of Malta Online Serie auf GGPoker ist am 31. Juli zu Ende gegangen. Ein besonderer Abschluss war natürlich das €550 Main Event. Insgesamt gab es 7.104 Entries, die einen Preispool von €3.711.840 schufen. Die Garantie lag bei €2,5 Millionen und wurde so ganz deutlich geknackt.