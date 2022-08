Tennis: Daniil Medvedev steht im Halbfinale: "Spiele großartig"

Die Hoffnung stirbt zuletzt - Djokovic schielt auf US Open

Der 26-jährige Russe setzte sich beim ATP-Turnier im mexikanischen Los Cabos mit 6:2, 6:2 gegen Ricardas Berankis aus Litauen durch und trifft nun im Halbfinale auf den an vier gesetzten Miomir Kecmanovic aus Serbien.

Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte Medvedev aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York ab dem 29. August wird er aber wieder zu den Favoriten zählen.