Stepanovic optimistisch: Eintracht "ist gut bestückt"

Frankfurt am Main (SID) - Vereinsikone Dragoslav Stepanovic traut Eintracht Frankfurt in der kommenden Bundesliga-Saison Großes zu. "Die Mannschaft hat die Europa League gewonnen, wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der 73-Jährige dem SID: "So ein erstes Spiel in Magdeburg hätte man in anderen Zeiten auch verlieren können. Aber die Mannschaft ist so gut bestückt. Ich hoffe, dass unser Trainer keine Kopfschmerzen kriegt, wen er aufstellen soll."