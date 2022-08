Terzic hofft auf Vertragsverlängerung von Moukoko

Trainer Edin Terzic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hofft auf eine Vertragsverlängerung des Top-Talents Youssoufa Moukoko. "Ich bin von seinen Qualitäten überzeugt. Er ist in seiner Entwicklung noch lange nicht fertig. Es wäre schön und wünschenswert, wenn wir ihn weiter in seiner Entwicklung begleiten können", sagte Terzic vor dem Saisonstart gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).