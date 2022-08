NBA und WNBA kritisieren Griner-Urteil

New York (SID) - Die nordamerikanischen Basketball-Profiligen WNBA und NBA haben das russische Urteil gegen den US-Star Brittney Griner scharf kritisiert. Die von einem Gericht in Chimki nahe Moskau verhängte Haftstrafe von neun Jahren wegen Drogenschmuggels sei "ungerecht und bedauerlich", teilten die beiden Ligen in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Urteil sei "vorhersehbar" gewesen, dennoch bleibe die 31-Jährige "zu Unrecht" inhaftiert, hieß es weiter.