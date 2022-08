2. Liga: Eintracht Braunschweig – SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag trifft Eintracht Braunschweig auf den SV Darmstadt 98. Beim 1. FC Heidenheim 1846 gab es für Braunschweig am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Darmstadt gewann das letzte Spiel und hat nun drei Punkte auf dem Konto.