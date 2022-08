Formel 1, Fahrerkarussell: Nach Chaos wegen Alonso - so viele Cockpits sind 2023 noch frei

Die Antwort gab es überraschenderweise bereits Anfang der Woche. Fernando Alonso wird den Deutschen bei Aston Martin beerben . Die Entscheidung des 41-Jährigen sorgte in der Königsklasse für einen wahren Paukenschlag – und stürzte sein bisheriges Team Alpine ins Chaos.

Das Problem: Teamchef Otmar Szafnauer hatte erst am Montag aus einer Pressemitteilung vom Abgang des Spaniers erfahren. So hatte sich Szafnauer beim Ungarn-GP am vergangenen Wochenende noch optimistisch gezeigt, den zweimaligen Champion halten zu können. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)