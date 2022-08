Tennis: Geschäftsmann droht Rafa Nadal mit Millionen-Klage

Nadal schwärmt: Dieser Tennis-Star treibt ihn an

Laut dem argentinischen Sport-Portal Olé droht Lisandro Borges dem Lager des spanischen Tennisstars mit einer Klage. „Wenn wir in der Mediation keine Einigung erzielen, werden wir vor Gericht gehen“, stellte der argentinische Geschäftsmann klar, der auf 10 Millionen Euro klagen will. (NEWS: Alles zum Tennis)

Konkret wirft er Nadals Manager Carlos Costa Vertragsbruch bezüglich einer Schaukampf-Serie gegen Jahresende in Amerika vor. Borges erklärt, dass er mit Costa sowie Giovanni und Nicolas Lapentti eine Übereinkunft getroffen habe, dass der 22-malige Grand-Slam-Sieger für mehrere Schaukämpfe im November nach Argentinien, Mexiko und Ecuador komme. Borges sollte das Spiel in Argentinien organisieren. Die Lapentti-Brüder übernahmen die Planung in Mexiko und Ecuador.