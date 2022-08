Bundesliga - Statistiken zum 1. Spieltag: Schreibt Thomas Müller Geschichte gegen Frankfurt?

Eintracht Frankfurt - Bayern München (Fr., 20.30 Uhr)

Die Eintracht will im 900. Bundesligaheimspiel ihre Sieglosserie zum Ende der Vorsaison (acht Mal) beenden, Bayern steht vor dem Rekordjubiläum von 50 Auswärtsspielen in Folge mit eigenen Toren. Trifft Thomas Müller, überholt er den großen Uwe Seeler (137 Bundesligatore). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Union Berlin - Hertha BSC (Sa., 15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim (Sa., 15.30 Uhr)

Mit dieser Paarung endete für beide die Vorsaison. Borussia gewann 5:1, seither ist Hoffenheim neun Ligaspiele ohne Sieg. In Mönchengladbach fielen mindestens zwei Tore in dieser Paarung, Borussia traf immer.

VfL Wolfsburg - Werder Bremen (Sa., 15.30 Uhr)

Zum 49. Mal stehen sich die Nordklubs in der Bundesliga gegenüber, nur am 4. Dezember 2010 fielen keine Tore.

Die drei letzten Duelle gewann der VfL, zuhause allerdings nur eins der letzten fünf. Nur Werder schoss in Wolfsburg mal sieben Tore (7:2/ in 1999). Der VfL verlor nur zwei seiner letzten 21 Spiele gegen Aufsteiger. Werder konnte seit acht Jahren keinen Auftaktsieg einfahren.

VfL Bochum - FSV Mainz 05 (Sa., 15.30 Uhr)

FC Augsburg - SC Freiburg (Sa., 15..30 Uhr)

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (Sa., 18.30 Uhr)

Seit 1979 gibt es dieses Duell ununterbrochen, die Borussia führt knapp (34-22-30). Ihr winkt ein Bundesligarekord, sollte sie zum achten Mal in Folge zum Saisonauftakt gewinnen. Ein Remis gab es seit 24 Bundesligaspielen in Dortmund nicht.

VfB Stuttgart - RB Leipzig (So., 15.30 Uhr)

In acht Spielen schossen die Schwaben zudem nur ein (!) Tor. Ein Ansporn diese Serie zu beenden findet sich in der Ewigen Tabelle: mit einem Sieg zöge der VfB am HSV vorbei auf Platz vier. Aber Leipzig ist an Sonntagen acht Spiele ungeschlagen und Trainer Tedesco gewann in der Bundesliga immer in Stuttgart (3x).