Conference League: 1. FC Köln wohl gegen Fehervar

Zu den Torschützen des Teams aus Szekesfehervar gehörten der Ex-Herthaner Palko Dardai, Sohn von Pal Dardai, und der Ex-Mainzer Kenan Kodro. Das Rückspiel findet am 11. August statt, der Gewinner des Duells trifft auf die Kölner. Die Play-offs werden am 18. und 25. August ausgetragen.

Die Kölner traten zuletzt in der Saison 2017/18 im Europacup - damals in der Europa League - an. Sollte der FC die Playoffs überstehen, beginnt für den Bundesligisten am 8. September die Gruppenphase.