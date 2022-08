"Kein anderer Klub will ihn momentan": Carragher bezeichnet Ronaldo als "bizarren Transfer" von ManUnited

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat in der Bewertung der aktuellen Situation von Cristiano Ronaldo kein Blatt vor den Mund genommen.

Carregher: Ronaldo bei ManUnited unerwünscht

„Wenn man ten Hag fragen würde, denke ich nicht, dass er ihn noch will“, meinte Carragher im Podcast The Overlap und fügte hinzu: „Ich bin nicht einmal sicher, dass die Kabine von Manchester United Cristiano Ronaldo momentan noch haben möchte.“

Der Portugiese will die Red Devils dem Vernehmen nach unbedingt verlassen, um in der kommenden Saison Champions League spielen zu können. ManUnited hat sich lediglich für die Europa League qualifiziert.

Doch bislang scheiterten offenbar alle Verhandlungen mit potenziellen Abnehmern. „Kein anderer Verein in Europa will ihn derzeit - damit mag ich falsch liegen -, also sieht es nicht danach aus, als könnte United ihn loswerden“, brachte es Carregher auf den Punkt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)