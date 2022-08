Salihamidzic über Konflikte mit Flick & Hoeneß: "mutig genug sein, den Kopf dafür hinzuhalten"

Hoeneß finde, „dass wir diesen Umbau gut geschafft haben. Aber klar, er ist einer, der erst mal überzeugt werden muss“, meinte der Bayern-Sportvorstand in der Süddeutschen Zeitung: „Ich musste ihn überzeugen, dass man auch anderer Meinung sein kann. Das Gute an Uli ist aber: Wenn man gute Argumente hat, lässt er sich auch überzeugen. Er will nur, dass man mutig genug ist, den Kopf dafür hinzuhalten.“ (BERICHT: Salihamidzic äußert sich zu Kane)