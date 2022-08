Klinsmann fände Play-offs in der Bundesliga "faszinierend"

Jürgen Klinsmann sieht die Einführung von Play-offs in der Fußball-Bundesliga als probates Mittel gegen die Dominanz von Bayern München. "Ich stehe dieser Idee sehr offen gegenüber. Ich finde das faszinierend, das sorgt für echte Spannung. Ich verstehe total, dass man darüber diskutiert, denn man will jemand anderen als Meister sehen", sagte der ehemalige Bundestrainer am Donnerstag in einer internationalen Presserunde.