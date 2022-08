Fever Pit'ch Podcast: Ex-Frankfurter Franz würde Kostic nicht nachweinen

„Filip Kostic und Eintracht Frankfurt - das passt wie Arsch auf Eimer“, sagte Franz, dessen Spitzname angepasst an seine frühere Spielweise „Iron Maik“ lautet, im Podcast „Fever Pit‘ch“ von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk und Malte Asmus .

Kostic wird mit Juventus Turin in Verbindung gebracht

Aktuell brodelt die Gerüchteküche rund um Kostic unentwegt. Juventus Turin soll hinter ihm her sein, West Ham United gab bereits ein Angebot ab, zwischenzeitlich tauchte der Name Inter Mailand auf. Sommer für Sommer wiederholt sich dieses Prozedere, das das gesamte Umfeld beschäftigt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 29-Jährige zieht natürlich die Aufmerksamkeit auf sich. Drei Treffer und sechs Vorlagen brachten ihm in der Europa League die UEFA-Auszeichnung, bester Spieler des Wettbewerbs gewesen zu sein. Kostic hatte entscheidenden Anteil am epischen Triumph der Eintracht. Vor allem seine Gala-Vorstellung im Camp Nou beim FC Barcelona mit zwei Toren und einem Assist bleiben in Erinnerung.