Illegaler Drogenbesitz: NBA-Star Iman Shumpert am Flughafen festgenommen

NBA-Star Iman Shumpert wird an einem Flughafen in Texas festgenommen. Dem 32-Jährigen droht wegen illegalem Drogenbesitz eine Haftstrafe.

Der 32-Jährige, der zuletzt 2021 für die Brooklyn Nets aktiv war, wurde am Flughafen Dallas/Fort Worth in Texas festgenommen. Das berichtet das US-Portal TMZ mit Verweis auf einen Polizeibericht, dass beim NBA-Champion von 2016 eine „beträchtliche Menge“ an Marihuana im Rucksack sichergestellt werden konnte.

Demnach wurden die Beamten am vergangenen Samstag gegen 14.40 Uhr wegen eines möglichen Drogenverstoßes an den Flughafen gerufen. Die Kontrolleure hatten zuvor eine „grüne, blattartige Substanz“ vorgefunden. Ein mobil durchgeführter Test ergab, dass es sich um 173 Gramm Marihuana handelt.

Shumpert droht Gefängnisstrafe

Shumpert wurde in der Folge in Handschellen abgeführt und in das Gefängnis des Flughafens überstellt. Das Problem: In Los Angeles – dort wollte Shumpert eigentlich hinfliegen – ist der Besitz nicht strafbar, in Texas allerdings schon. Nun droht eine Verurteilung von bis zu zwei Jahren Gefängnis, zudem könnte eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 US-Dollar fällig werden.