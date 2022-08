FC Bayern: "So etwas darf bei Bayern eigentlich nicht passieren" - Sané über Rückrunde sowie Mané und Lewandowski

Leroy Sané blickt in einem Interview zurück auf die missratene Rückrunde der vergangenen Saison. Außerdem erklärt der 26-Jährige, wieso er nach dem Wechsel von Sadio Mané erleichtert war.

In der vergangenen Saison enttäuschte der FC Bayern vor allem in der Rückrunde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zwar schnappte sich der FCB zum zehnten Mal in Folge die Meisterschaft, allerdings wurde dieser Erfolg vom bitteren Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale gegen Villareal überschattet.

„Wenn man so schlecht spielt wie wir (im Hinspiel in Villarreal, Anm. d. Red.) und sich überhaupt nicht zeigt, kann man sich nicht anmaßen, das im Rückspiel wieder gutzumachen“, erzählte Leroy Sané dem britischen Sportmagazin The Athletic.