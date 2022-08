Alle Spiele & Highlights der Bundesliga LIVE im TV & Live-Stream - Infos zu Anbieter, TV-Programm & Kosten

Die Bundesliga-Saison 2022/23 steht in der Startlöchern. SPORT1 erläutert, auf welchen Sendern die Spiele zu sehen sind und zu welchen Konditionen.

Nachdem die 2. Bundesliga sowie die 3. Liga ihre neuen Spielzeiten bereits eingeläutet haben, zieht die Bundesliga am 5. August nach. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Erneut ist es für die Fans durch die Vermarktung der Liverechte an verschiedene Anbieter gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, welche Spiele der Bundesliga wo live zu sehen sind. Mindestens zwei unterschiedliche Abonnements werden für einen Großteil der Partien benötigt. SPORT1 verschafft einen Überblick.

Welche TV-Anbieter teilen sich die Rechte?

Nach wie vor laufen die meisten Bundesliga-Partien bei Sky. Insgesamt 200 Punktspiele strahlt der Bezahlsender samstags aus, was sowohl die Begegnungen um 15:30 Uhr als auch das Topspiel um 18:30 Uhr umfasst.

Hinzu kommen die Partien während den englischen Wochen sowie die beliebte Konferenz am Samstagnachmittag.

Weitere 106 Erstliga-Spiele überträgt DAZN live. Das ebenfalls kostenpflichtige Streaming-Portal sendet die Partie am Freitagabend und die zwei Begegnungen am Sonntagnachmittag. Außerdem hat das Unternehmen den Zuschlag für zehn Sonntagsspiele um 19:30 Uhr erhalten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Was kosten die Bundesliga-Abos?

Wer als Fan alle Bundesliga-Spiele seines Vereins live sehen möchte, muss tief in die Tasche greifen.

Mit einem Kombi-Abo von Sky und DAZN ist es ab sofort immerhin möglich, im ersten Vertragsjahr für 38,99 Euro alle Begegnungen der 1. und 2. Liga sowie eine Vielzahl der Partien in der Champions League zu sehen. Erst ab dem zweiten Jahr wird es teurer.

Sky bietet die Bundesliga seinen Neukunden derzeit für 20 Euro pro Monat an. Dieses Angebot gilt ebenso nur für das erste Jahr, danach erhöht sich der Preis auf 32 Euro.

Die Streaming-Plattform - die auch die Champions-League umfangreich ausstrahlt - begründet diese Entscheidung mit „verstärkten Investitionen in den Sport“ und in die „Qualität unserer Produktionen“. Nach Angaben von DAZN sendet der Anbieter in Deutschland mehr als 100 Live-Events pro Woche und über 8000 Live-Sportübertragungen pro Jahr.