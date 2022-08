Lewandowski: So viel verdient Berater Pini Zahavi angeblich am Transfer vom FC Bayern zum FC Barcelona

Pini Zahavi hat hart für den Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona gekämpft. Doch was bekommt der Berater dafür?

Das verdient Zahavi angeblich am Lewandowski-Deal

Doch wie profitiert Zahavi vom Lewandowski-Deal, der dem FC Bayern eine Ablöse von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni bringt?

Berichten zufolge hat der FC Barcelona dem Israeli 20 Millionen Euro an Vermittlungsgebühren für Lewandowksis vierjährige Vertragslaufzeit zugesagt. Wie das üblicherweise gut informierte Portal The Athletic nun aber unter Berufung auf Deal-nahe Quellen schreibt, erhält Zahavi nur fünf Millionen an Provisionen.