Radsport: Nach Horror-Sturz bei Burgos-Rundfahrt - Profi attackiert Weltverband

Edoardo Affini (Jumbo-Visma) greift den Weltverband nach dem Horror-Sturz bei der Vuelta de Burgos an © Imago

Die zweite Etappe der Burgos-Rundfahrt endet in einem Massensturz kurz vor dem Ziel. Nun äußert sich der Etappenzweite Edoardo Affini und greift den Rad-Weltverband an.

Auf der zweiten Etappe der Burgos-Rundfahrt von Vivar del Cid nach Villadiego kam es am Mittwoch rund 800 Meter vor dem Ziel zu einem schrecklichen Massensturz. (NEWS: Alles zum Radsport)

Nun hat sich Edoardo Affini, der als Zweitplatzierter maßgeblich am Jumbo-Visma-Dreifacherfolg beteiligt war, zu Wort gemeldet - und den Weltverband attackiert.

„Nach all dem, was bereits passiert ist, ist es eine Schande, einen Zieleinlauf mit einer so hohen Bodenwelle auf den letzten 800m zuzulassen, die von einem superschnellen Abschnitt kommt“, schrieb er auf Twitter und fügte hinzu: „Inakzeptabel!“