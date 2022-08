Teurer Spaß: So viel müssen Fans für TI11-Tickets zahlen

Teurer Spaß: Fans des The Internationals müssen bis zu 360 Euro bezahlen, wenn sie das Finale live in Singapur miterleben wollen © Valve

Im kommenden Oktober steht einmal mehr die Weltmeisterschaft in Dota 2, das The International, an. Nun hat Valve die Ticketpreise für das prestigeträchtigste eSports-Event des Jahres enthüllt.

Wie in jedem Jahr bildet das The International den Abschluss des laufenden Dota Pro Circuits, kurz DPC. Die besten Teams der Saison treffen hier aufeinander, spielen um Ruhm, Ehre und vor allem jede Menge Preisgeld. In den vergangenen Jahren erreichte das The International stets immens hohe Summen und auch beim TI 11 in Singapur sieht alles danach aus, als würde der „Topf voll Geld“ weiter anwachsen.