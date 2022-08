Bundesliga: Philipp Hofmann über Schalke 04: "So etwas vergisst man natürlich nicht"

Schon vor einem Jahr im Sommer wollte Philipp Hofmann, damals einer der Topstürmer in der 2. Liga, in die Bundesliga wechseln. Doch er musste aufgrund des Vetos von Sportchef Oliver Kreuzer beim Karlsruher SC bleiben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Philipp Hofmann: Es war wichtig, mit einem positiven Ergebnis in die Saison zu starten. Wir haben das Spiel gestaltet und am Ende souverän gewonnen. Das Zusammenspiel vorne hat besser geklappt als zuvor, obwohl wir noch ein, zwei Tore mehr hätten erzielen können.

„Bei ‚Bochum‘ werde ich immer textsicherer“

Hofmann: Der VfL ist ein Traditionsverein, mitten im Ruhrgebiet. Hier ist Fußball mehr als nur Sport, hier gehört er zum Alltag. Vieles dreht sich um den Fußball und die Stadt, in der er gespielt wird. Die Menschen in Bochum identifizieren sich mit dem VfL, das Stadion liegt mitten in der Stadt. Die Stimmung dort ist phänomenal, das kenne ich noch von meinen Gastspielen mit anderen Klubs hier „anne Castroper“. Und bei „Bochum“ werde ich immer textsicherer. Es ist schon ein geiles Gefühl, zu so einer Hymne das Stadion und den Rasen zu betreten.