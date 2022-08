Bundesliga: Gladbach zum Saisonstart mit Keeper Yann Sommer

Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann zum Saisonstart gegen die TSG Hoffenheim am Samstag wohl auf Torhüter Yann Sommer zurückgreifen.

Farke will zum Auftakt „ein gutes Ergebnis raushauen“. Die Saison beim fünfmaligen deutschen Meister geht der neue Coach „voller Vorfreude“ an: „Wir sind gut vorbereitet und in einer guten Verfassung.“