Schönherr fällt aus: Johannesen neuer Schlagmann im Achter

Der neuformierte Deutschland-Achter muss für die EM in München einen schwerwiegenden Ausfall verkraften.

Frankfurt am Main (SID) - Der neuformierte Deutschland-Achter muss für die EM in München einen schwerwiegenden Ausfall verkraften. Wie der Verband mitteilte, kann Schlagmann Mattes Schönherr das Team wegen einer schmerzhaften Rippenentzündung nicht beim Heimevent anführen. Stattdessen übernimmt der Olympia-Zweite Torben Johannesen die Rolle des Schlagmanns, Tom Tewes kommt neu ins Paradeboot.

"Es zieht sich durch die Saison. Immer wieder müssen wir aufgrund von Ausfällen die Mannschaft neu formieren und müssen neue Lösungen finden", sagte Bundestrainer Uwe Bender: "Nach dem bisherigen Saisonverlauf sind die Briten klarer Favorit. Beim Weltcup in Luzern lagen sie fünfeinhalb Sekunden vor uns. Das ist ? so realistisch muss man sein ? in dieser kurzen Zeit eigentlich nicht aufzuholen."