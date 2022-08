DOSB warnt vor erneutem Lockdown für Breitensport

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) warnt im Zuge der Energiekrise eindringlich vor einem erneuten Lockdown für den Breitensport. „Wir haben große Sorgen davor, dass sich Fehler, die während der Coronapandemie gemacht worden sind wie pauschale Schließungen, jetzt wiederholen“, sagte Michaela Röhrbein, DOSB-Vorstand Sportentwicklung, dem SID am Donnerstag: „Wir sollten aus der Coronapandemie lernen. Das heißt, dass wir nicht kurzfristige adhoc-Handlungen vornehmen, sondern kluge Maßnahmen angehen.“

Schwimmbäder, wie es schon vom deutschen Städtetag gefordert worden sei, dürften laut Röhrbein nicht geschlossen werden, um Energiekosten einzusparen: "Davor warnen wir, weil wir sehen, was die Coronapandemie angerichtet hat. Jedes sechste Kind ist dicker geworden. Sechs Prozent der Kinder leiden an Adipositas. 60 Prozent der Kinder können nicht mehr richtig schwimmen - am Ende droht der Ertrinkungstod."